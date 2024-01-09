Названа дата восстановления отопления в Подмосковье и Херсонской области
В Подольске в микрорайоне Климовск все дома подключат к теплоснабжению 9 января, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина.
По его словам, заканчивается подключение теплоснабжения всех домов. Ночью—завтра днем будут запущены все подъездные стояки.
Тем временем, в Херсонской области из-за прекращения подачи электроэнергии обесточены Чаплынский, Новотроицкий, Генический, Ивановский, Каховский муниципальные округа. Аварийные бригады проводят ремонтные работы.
Как заявил глава региона Владимир Сальдо, часть потребителей получит свет в ближайшие часы. Полностью электроснабжение области планируется восстановить 9 января.
Ранее глава государства Владимир Путин дал поручения МЧС РФ и компании «Россети» принять меры для обеспечения бесперебойным теплом и электроснабжением жителей Подмосковья и Херсонской области. Путин выслушал губернатора Московской области Андрея Воробьева и Владимира Сальдо.