Названа дата восстановления отопления в Подмосковье и Херсонской области

В Подольске в микрорайоне Климовск все дома подключат к теплоснабжению 9 января, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина.

По его словам, заканчивается подключение теплоснабжения всех домов. Ночью—завтра днем будут запущены все подъездные стояки.

Тем временем, в Херсонской области из-за прекращения подачи электроэнергии обесточены Чаплынский, Новотроицкий, Генический, Ивановский, Каховский муниципальные округа. Аварийные бригады проводят ремонтные работы.

Как заявил глава региона Владимир Сальдо, часть потребителей получит свет в ближайшие часы. Полностью электроснабжение области планируется восстановить 9 января.