Мизулину возмутило видео, на котором блогер кидает младенца в сугроб

Возникает два вопроса. Первый — здоровье и безопасность ребенка. Второй — видео явно постановочное. Тот, кто это придумал, не осознал, что оно бьет по общечеловеческим ценностям и разрушает идеалы трепетного отношения к ребенку со времен рождения младенца Иисуса, которое мы видим на полотнах великих мастеров прошлого и по сей день на рождественских композициях, — написала она.