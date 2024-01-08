В Госдуме предложили запустить поезд-клинику
Глава комитета Госдумы по социальной политике, депутат ЛДПР Ярослав Нилов предложит Минздраву РФ рассмотреть возможность создания курсирующего по стране медицинского поезда, в котором будут оказывать помощь всем желающим. Об этом сообщает РИА Новости.
В беседе с агентством Нилов отметил, что сейчас в социальных сетях активно обсуждают аналогичный состав, который начал курсировать по Мексике. В вагонах разместили врачей различных специальностей, а останавливаться поезд будет на самых труднодоступных станциях.
«Это хорошая практика! Предложу Минздраву изучить ее с целью реализации у нас. Польза явно будет», — сказал депутат.
Нилов также отметил, что долгие годы в ЛДПР реализуется идея основателя партии Владимира Жириновского — агитационный поезд партии. Состав уже «исколесил всю страну» и позволял проводить встречи с гражданами там, куда другим способом просто не пробраться.