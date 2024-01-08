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Число прихожан православных храмов в России снизилось вдвое за три года

Число прихожан православных храмов в России снизилось на миллион человек по сравнению с 7 января 2023 года. Об этом сообщает спикер МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Число прихожан храмов в РФ вдвое упало по сравнению с 2020-м
© РИА Новости

«В торжествах в 6 тыс. населенных пунктов Российской Федерации приняли участие более 1,4 млн человек. <..> В новых субъектах Российской Федерации проведено в 72 населенных пунктах 167 мероприятий, посвященных празднованию Рождества Христова, в которых приняло участие более 12,7 тысяч человек», — сообщила она.

Этот показатель стал одним из самых низких с 2012 года. Меньшее число человек пришло в храмы только в 2023 году — тогда число прихожан составило 1,3 млн человек. В 2021 и 2022 году подсчет прихожан не велся, а в 2020 году на Рождество в храмы пришли 2,3 млн человек. При этом в 2019 году число составило более 2,6 млн, что стало максимумом за последние 12 лет.

До этого РПЦ создала новую епархию на подконтрольных РФ частях Херсонской области.

Общество
Ирина Волк
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РПЦ
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