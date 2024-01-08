Число прихожан храмов в РФ вдвое упало по сравнению с 2020-м

«В торжествах в 6 тыс. населенных пунктов Российской Федерации приняли участие более 1,4 млн человек. <..> В новых субъектах Российской Федерации проведено в 72 населенных пунктах 167 мероприятий, посвященных празднованию Рождества Христова, в которых приняло участие более 12,7 тысяч человек», — сообщила она.

Этот показатель стал одним из самых низких с 2012 года. Меньшее число человек пришло в храмы только в 2023 году — тогда число прихожан составило 1,3 млн человек. В 2021 и 2022 году подсчет прихожан не велся, а в 2020 году на Рождество в храмы пришли 2,3 млн человек. При этом в 2019 году число составило более 2,6 млн, что стало максимумом за последние 12 лет.