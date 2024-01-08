Главу Волгоградского МЧС Любавина проверят после проклятий коллеге

Главу управления МЧС по Волгоградской области Николая Любавина проверят после пожелания рака подчиненному и его семье. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Совершенно недопустимо для высшего офицера и должностного лица. <..> Тем более, что все это было сказано не в частной беседе, а публично, на видеоселекторном совещании», — подчеркнул Хинштейн.

С проклятиями в адрес подчиненного Любавин выступил из-за того, что тот подал в генеральную прокуратуру жалобу о том, что тот причастен к коррупции. Якобы он лоббировал банк «Открытие», в котором работает его жена.

До этого Генпрокурор Игорь Краснов перечислил способы противодействия коррупции в России.

По его словам, для этого в Генпрокуратуре прибегают к так называемой правовой пропаганде — антикоррупционному просвещению.