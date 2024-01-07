Клуб «Мутабор» подарил храму мощи святого после «голой» вечеринки

Учредитель московского клуба «Мутабор» Михаил Данилов сообщил, что подарил мощи Николая Чудотворца православному Храму Знамения иконы Божией Матери. Об этом пишет Mash.

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Данилов рассказал, что фрагменты мощей они выкупили в Ватикане и привезли в Москву в храм на Шереметьевом дворе.

21 декабря блогерша и телеведущая Настя Ивлеева устроила закрытую вечеринку с дресс-кодом almost naked («почти голые») в «Мутаборе». На мероприятии присутствовали звезды российской эстрады Филипп Киркоров, Дима Билан и Лолита, а также рэпер Джиган со своей женой Оксаной Самойловой, Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), журналистка Ксения Собчак и другие.