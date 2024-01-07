Названа новая Новогодняя столица России

— Киров стал Новогодней столицей 2024 года. Поздравляю всех с присвоением этого почетного звания. Новый год и Рождество — это волшебное и сказочное время. И пусть такие чудеса происходят весь год и для взрослых, и для детей, — заявил Соколов.