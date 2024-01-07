Названа новая Новогодняя столица России
В Рождество состоялась торжественная церемония передачи городу Кирову почетного статуса Новогодней столицы России. Большую снежинку Кирову передал город Суздаль.
В Кирове на Театральной площади торжественно встретили это событие — Снегурочка вручила новогодний символ губернатору Кировской области Александру Соколову и мэру Кирова Елене Ковалевой.
— Киров стал Новогодней столицей 2024 года. Поздравляю всех с присвоением этого почетного звания. Новый год и Рождество — это волшебное и сказочное время. И пусть такие чудеса происходят весь год и для взрослых, и для детей, — заявил Соколов.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в столице с 15 декабря по 8 января 2024 года. В этом году в центре и округах города расположились 36 площадок, каждая из них дарит гостям фестиваля ощущение праздника и волшебства.
1 января мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что почти полмиллиона человек отпраздновали Новый год на центральных площадках, в городских парках, на ВДНХ и фестивале «Путешествие в Рождество».