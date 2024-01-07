"Микоплазма - знакомый патоген, в этом ничего нового, - пояснила она. - Вследствие ковида надзор над респираторными заболеваниями усилился по всему миру. И, конечно, всегда делается анализ того, что вызывает пневмонию. Последние несколько месяцев, сначала в Китае, а потом в Европе и на других континентах, выросло число детей, заболевших пневмонией. И один из патогенов, которые вызывают пневмонию - микоплазма. В этом году мы больше видим микоплазму".