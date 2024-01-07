Умер режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей»

Заслуженный деятель искусств России, режиссер и сценарист Олег Рябоконь ушел из жизни в возрасте 84 лет, сообщил ТАСС Союз кинематографистов РФ. Мужчина умер в своей квартире в Санкт-Петербурге.

Скончался он 6 января вечером, дома, — уточнили в организации.

Олег Рябоконь родился в 1939 году в Ленинграде. В 1972 году получил актерско-режиссерское образование при Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Рябоконь срежиссировал 13 фильмов и сериалов, в числе которых третий сезон «Улиц разбитых фонарей», «Али-Баба и сорок разбойников», «Один за всех!» и «Перегон». Режиссер работал с такими актерами, как Вениамин Смехов, Николай Караченцев, Олег Табаков, Армен Джигарханян и другими.

Ранее стало известно, что ушел из жизни российский музыковед и председатель Ассоциации современной музыки Виктор Екимовский. Ему было 76 лет. Союз композиторов России выразил соболезнования родным и близким музыканта, отметив, что он имел репутацию «неукротимого новатора». Екимовский являлся одним из самых видных композиторов России.