Патриарх Кирилл обратился с призывом насчет покинувших Россию людей

«Не надо отталкивать человека, который согрешил, если он приходит с чувством покаяния... Если люди, покинувшие Россию, даже выступавшие где-то и говорившие что-то против, вернулись с пониманием того, что совершили ошибку, то Родина не может их отвергнуть», — цитирует его РИА Новости.