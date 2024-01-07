Патриарх Кирилл призвал по-разному обращаться к солдатам и командирам

«Одно слово должно быть обращено к воину, которому дается опаснейшее задание, связанное с прямым соприкосновением с врагом, и он осознает, что мало шансов вернуться после этого задания. Другое дело — это командир, который может находиться вне зоны прямого досягания со стороны врага, но принимает ответственное решение. Ну, и так далее — по этой лестнице можно подниматься на самый высокий уровень», — высказался патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в рождественском интервью, его слова приводит ТАСС.