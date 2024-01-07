Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Рождеством Христова. Об этом сообщает РИА Новости. Предстоятель Русской церкви пожелал верующим, чтобы каждый дом, семью и каждое сердце озарил "просвещающий, обновляющий, согревающий и преображающий свет Христова Рождества". "Чтобы мы делились друг с другом этим немеркнущим теплым светом истинной веры, непоколебимой надежды и подлинной любви, творя добрые дела, утешая и поддерживая тех, кто нуждается в нашей помощи и участии, а значит, наполняя жизнь непреходящим смыслом, радостью, счастьем и миром", – добавил он. Патриарх отметил, что, будучи погруженным в свои заботы, человек может пройти мимо Божественного света и не заметить его. "К сожалению, наши современники зачастую оказываются ослабленными отовсюду льющимся холодным светом рекламных щитов, смартфонов и планшетов. Глаза настолько привыкают к этому яркому потоку избыточной информации, что всё чаще люди проходят мимо того, на что не попал луч этого холодного света", – отметил предстоятель РПЦ. Патриарх Кирилл возглавил Рождественскую литургию в московском кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Ранее сообщалось, что туда в преддверии Рождества перевезли икону "Троица" Андрея Рублева из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря. Рождество – один из центральных праздников христианства. Торжеству предшествует сорокадневный пост, берущий начало 28 ноября. Его последний и самый строгий день – сочельник (6 января).