Умер композитор и радиоведущий Виктор Екимовский

6 января в Москве скончался Виктор Екимовский, советский и российский композитор, музыковед, секретарь Союза композиторов России, член Правления Союза московских композиторов, с 1996 года - председатель Ассоциации Современной Музыки, радиоведущий.

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Екимовский - автор множества камерных и симфонических произведений и музыки к мультфильмам. В частности, она звучит в культовой анимационной ленте "Потец" 1991 года - по мотивам Введенского.

Виктор Екимовский родился в 1947 году в Москве. Поступив в Гнесинский институт на историко-теоретико-композиторский факультет, попал в класс Арама Хачатуряна. Первый авторский концерт Екимовского состоялся в 1970-м в Камерном зале Гнесинского института.

Три года преподавал в ГИТИСе, работал на радио - делал передачи "Музыкальный глобус", в 1983-м защитил в Ленинградской консерватории диссертацию на звание кандидата искусствоведения по теме "Оливье Мессиан. Проблемы эстетики и стиля".

"Екимовский имел репутацию неукротимого новатора и сторонника экспериментов", - отмечено некрологом.