Бастрыкин дал поручение из-за проблем с отоплением в Подмосковье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить все факты ограничения теплоснабжения в Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В пресс-службе напомнили, что ранее Бастрыкин поручил предоставить доклад о ситуации с теплом в Чехове. Кроме того, организованы проверки по аналогичным фактам в Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске и Химках.

«Вместе с тем в настоящее время чрезвычайная ситуация наблюдается в Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах. Температура в жилых помещениях не соответствует нормам, отмечаются коммунальные аварии, фиксируются многочисленные перебои с электричеством», — говорится в сообщении.

Бастрыкин дал поручение руководителю СК по Московской области Александру Стариков незамедлительно проверить все сообщения о нарушениях и дать оценку у действиям ответственных должных лиц.