Папа римский призвал к миру и единству на фоне трагедии в Иране

Христианам нужно стремится к единству и молиться за мир, обратился к верующим папа римский Франциск в день католического праздника Богоявления. Понтифик также напомнил о встрече папы римского Павла VI с вселенским Константинопольским патриархом Афинагором в Иерусалиме, произошедшей 60 лет назад, передает ТАСС.

Давайте учиться у этой встречи двух великих церквей, продолжим общий путь к единству христиан, молясь, работая, идя рука об руку. И помолимся вместе о мире. <...> Выражаю свою духовную близость родственникам многочисленных жертв террористической атаки в Кермане, всем пострадавшим, — сказал священнослужитель.

Ранее более 200 человек погибли и сотни получили ранения в результате взрывов, произошедших на кладбище города Керман на юго-востоке Ирана 3 января. Там проходили траурные мероприятия по случаю годовщины гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал жесткий ответ и справедливое наказание исполнителям и организаторам теракта. 4 января было объявлено в стране днем национального траура по погибшим.