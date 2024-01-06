Каждый церковный праздник напоминает нам, что Бог всесилен, что Бог победил дьявола, что в лице Господа было побеждено человеческое зло. Наша вера оптимистическая, в ней не может быть никакого уныния, никакого страха перед трудностями и часто даже от некоего видимого господства зла. Если с нами Бог, то с нами правда, с нами и победа. Всему этому учит нас праздник Рождества Христова, — заявил он.