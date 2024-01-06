Российская актриса развелась с мужем и потеряла друзей из-за поддержки СВО

Российская актриса, уроженка Мариуполя Ирина Горбачева заявила, что от нее отвернулись почти все друзья и распался брак. Об этом артистка рассказала в интервью блогеру Мадонне Мур.

«Я часть своего государства, я часть своей страны. И я выбираю здесь быть и здесь жить. Конечно же, по мне это ударило, 95% моих друзей от меня отвернулись», — сказала Ирина Горбачева.

Она уточнила, что люди, которые перестали с ней общаться — ранее осудили проведение спецоперации на Украине. Кроме того, актриса заявила, что из-за поддержки своей страны она развелась с мужем, певцом, экс-солистом украинского коллектива Quest Pistols и нынешним учасником группы «Агонь» Антоном Савлеповым.

После этого интервьюер задал вопрос о том, что выберет Горбачева: игнорировать происходящее и отмалчиваться или открыто сказать о поддержке своей страны. Тогда актриса дала понять, что выберет второй вариант.