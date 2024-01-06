«Русское лото» не может найти россиянина, выигравшего миллиард

Не пришел за крупным выигрышем житель Тюмени, победивший в новогоднем тираже «Русского лото». Об этом сообщили в компании «Столото», передает РИА Новости.

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«Мы очень ждем лотерейного миллиардера в лотерейном центре «Столото» для оформления выигрыша», — сказали представители компании-организатора.

Билет, принесший владельцу миллиард рублей, был куплен в подарочном тубусе с десятью билетами 7 декабря в тюменском ТЦ «Дарина».

В «Столото» призвали россиян проверить свои билеты, поскольку разыгрывался не только приз в 1 млрд рублей, но и другие крупные суммы.

Срок обращения для получения выигрышей — около трех с половиной лет после тиража. Затем невостребованные средства перечисляются в бюджет России.