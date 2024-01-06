Эксперт рассказала, как влиться в работу после праздников

По прошествии праздников и выхода на работу не помешает запланировать на ближайшее время мероприятие, которое принесет радость и вдохновение, рассказала в беседе с РИАМО ведущий эксперт центра занятости «Моя карьера» Ольга Шмелева. Она также посоветовала сделать более комфортным рабочее место и порекомендовала поделиться с коллегами впечатлениями о прошедших новогодних праздниках.

После праздников и выхода на работу запланируйте на ближайшее время мероприятие, которое принесет вам радость и вдохновит. Это может быть поход в театр или мини-путешествие в соседний город на выходных, — сказала она.

Обсуждение с коллегами прошедшие праздники, по словам эксперта, не только укрепят взаимоотношения, но и окажет положительный эффект на эмоциональное состояние. Шмелева отметила, что гораздо проще влиться в рабочий режим с позитивным настроем.

Ранее спортивный тренер Мария Волынкина призвала россиян выполнять в новогодние праздники физические упражнения. По ее словам, особенно эффективными являются приседания, махи ногами, разведение гантелей в сторону, а также комплекс для спины и пресса.