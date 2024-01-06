Белгородские ТЦ возобновляют работу после нескольких дней простоя

Ряд крупных торговых центров Белгорода возобновляют свою работу, сообщила городская администрация. Они были закрыты в течение нескольких дней из-за сложной оперативной обстановки. В белгородской администрации уточнили, что с руководством ТЦ был проведен инструктаж, связанный с обеспечением безопасности посетителей.

ТЦ «РИО», МТРК «Сити Молл Белгородский и ТРЦ «Мега Гринн» с сегодняшнего дня будут работать. По договоренности с руководителями центров приостанавливали их работу на несколько дней. Дополнительно проработали с предпринимателями вопросы обеспечения безопасности посетителей. Далее будем действовать исходя из оперативной обстановки, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что шесть человек, которые пострадали в результате обстрелов региона со стороны Вооруженных сил Украины, выписаны из больниц. В медицинских учреждениях остаются 69 граждан, уточнил он. Была осуществлена их транспортировка в больницы Москвы, там им оказывается вся необходимая помощь.