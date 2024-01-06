Умер кот Виктор, которого не пустили в самолет из-за лишнего веса

Толстый кот Виктор, которого не пустили в самолет из-за лишнего веса, из-за чего он прославился на всю страну, умер пятого января во Владивостоке. Об этом в соцсетях написал его хозяин Михаил Галин.

"Кот, который прожил свою жизнь достойно и сделал для этого мира больше, чем многие люди. Беги по радуге, кот Виктор", - сообщил владелец животного.

О четвероногом друге весь мир узнал в ноябре 2019 года. Галин вместе с котом летел из Риги в Приморье, но во время пересадки в Шереметьево сотрудники авиакомпании не разрешили взять кота в салон самолета из-за перевеса.

Перевозчик предложил поместить толстого питомца в багажный отсек, но хозяина такой вариант не устроил. Галин смог обмануть авиакомпанию, за что был наказан - остался без милей.