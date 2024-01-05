Икону "Троица" доставили в храм Христа Спасителя

Икона "Троица" Андрея Рублева доставлена из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря в храм Христа Спасителя, где она будет находиться в дни празднования Рождества Христова. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.