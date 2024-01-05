Стали известны детали смерти режиссера Елены Демидовой

Стали известны детали смерти режиссёра Елены Демидовой
Светлана Демидова, дочь скончавшейся сценаристки и режиссёра Елены Демидовой, рассказала детали её смерти.
Как пишет «Российская газета» со ссылкой на заявление дочери Демидовой, 30 декабря у режиссёра случился приступ васкулита и очень болели ноги.
«Мама переживала про кино, болеть ей некогда было», — отметила Светлана.
Демидовой вызвали скорую, и прибывшим медикам не понравилось состояние её ног и сердца.
«У меня её забрали, а в пять часов мне позвонили», — добавила дочь покойной.
Ранее сообщалось, что режиссёр, сценарист Елена Демидова скончалась на 60-м году жизни.