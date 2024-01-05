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Три российских региона согласились помочь в эвакуации белгородцев

Калужская, Липецкая и Курская области выразили готовность приютить жителей Белгорода в случае необходимости, сообщает Telegram-канал «Подъем». Местные власти заявили, что окажут любую помощь нуждающимся.

Три российских региона согласились помочь в эвакуации белгородцев
© РИА Новости

Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что видел обращение главы Белгородской области Вячеслава Гладкова об эвакуации жителей. Он напомнил, что регионы давно находятся в дружеских отношениях.

При необходимости Калужская область подставит плечо и примет тех, кому это нужно, — сказал Шапша.

В пресс-службе губернатора Липецкой области Игоря Артамонова также подтвердили готовность помочь белгородцам. Там отметили, что регион не останется в стороне, если поступит подобная просьба.

Об этом губернатор писал у себя в канале, когда произошла первая атака на Белгород накануне Нового года. Готовы оказывать любую посильную помощь, — сообщили в пресс-службе.

Гладков: власти региона помогут выехать жителям Белгорода

Кроме того, губернатор Курской области Роман Старовойт ранее сообщал о готовности помочь белгородскому коллеге. Глава региона отметил, что медики и ремонтные бригады приведены в повышенную готовность, чтобы в любой момент выдвинуться на помощь.

Ранее Гладков сообщил, что власти Белгородской области помогут эвакуироваться гражданам, которые опасаются за свою безопасность или нуждаются в этом. Он отметил, что их вывезут в пункты временного размещения в Старом Осколе и Губкине. А в случае, если мест окажется недостаточно, то он обратится за поддержкой в соседние регионы.

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