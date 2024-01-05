Три российских региона согласились помочь в эвакуации белгородцев

Калужская, Липецкая и Курская области выразили готовность приютить жителей Белгорода в случае необходимости, сообщает Telegram-канал «Подъем». Местные власти заявили, что окажут любую помощь нуждающимся.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что видел обращение главы Белгородской области Вячеслава Гладкова об эвакуации жителей. Он напомнил, что регионы давно находятся в дружеских отношениях.

При необходимости Калужская область подставит плечо и примет тех, кому это нужно, — сказал Шапша.

В пресс-службе губернатора Липецкой области Игоря Артамонова также подтвердили готовность помочь белгородцам. Там отметили, что регион не останется в стороне, если поступит подобная просьба.

Об этом губернатор писал у себя в канале, когда произошла первая атака на Белгород накануне Нового года. Готовы оказывать любую посильную помощь, — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, губернатор Курской области Роман Старовойт ранее сообщал о готовности помочь белгородскому коллеге. Глава региона отметил, что медики и ремонтные бригады приведены в повышенную готовность, чтобы в любой момент выдвинуться на помощь.