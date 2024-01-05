В ДНР учредят медаль за освобождение Марьинки
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о намерении учредить медаль за освобождение Марьинки. Соответствующий документ уже внесён на рассмотрение в народный совет республики
«Сегодня внесен законопроект об учреждении награды — медали ДНР за освобождение Марьинки», — цитирует его ТАСС.
По его словам, будет справедливо вручить соответствующую награду всем российским бойцами, освобождавших город.
Ранее спецкор RT Александр Пискунов опубликовал видео того, как операторы БПЛА выкуривают солдат ВСУ из разрушенных домов в Марьинке.