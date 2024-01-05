В ДНР учредят медаль за освобождение Марьинки

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о намерении учредить медаль за освобождение Марьинки. Соответствующий документ уже внесён на рассмотрение в народный совет республики

«Сегодня внесен законопроект об учреждении награды — медали ДНР за освобождение Марьинки», — цитирует его ТАСС.

По его словам, будет справедливо вручить соответствующую награду всем российским бойцами, освобождавших город.