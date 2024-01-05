Выставку-форум «Россия» посетило более 4 млн человек

Количество посетителей международной выставки-форума "Россия" 5 января превысило 4 млн человек, сообщает пресс-служба выставки.
Четырехмиллионным посетителем выставки стала Дарья Молодцова, приехавшая вместе с супругом из Тулы. Ей подарили сертификат на посещение лучших виноделен России и туристическую поездку по Краснодарскому краю.
"Я даже не знаю, что сказать. Это не передать словами. Мы ехали на выставку спонтанно. Это невероятно, мы очень рады — это прекрасный новогодний подарок", - отметила Молодцова.
Дарью Молодцову встретили в павильоне N 51. Министерство сельского хозяйства устроило для Дарьи и ее супруга экскурсию по мультимедийной выставке "Путь зерна" и дегустацию блюд из российских продуктов.
"Важное место на выставке "Россия" отводится агропромышленному комплексу, который сегодня является одним из лидеров национальной экономики. Истории и успехам сельского хозяйства посвящена наша экспозиция "Есть свое!", где мы представляем результаты развития отрасли и рассказываем о ее значении не только для всех россиян, но и для жителей многих других стран мира", - рассказал заместитель министра сельского хозяйства Максим Титов.