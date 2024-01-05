Выставку-форум «Россия» посетило более 4 млн человек

"Важное место на выставке "Россия" отводится агропромышленному комплексу, который сегодня является одним из лидеров национальной экономики. Истории и успехам сельского хозяйства посвящена наша экспозиция "Есть свое!", где мы представляем результаты развития отрасли и рассказываем о ее значении не только для всех россиян, но и для жителей многих других стран мира", - рассказал заместитель министра сельского хозяйства Максим Титов.