Тюрьма, шанс на УДО, проблемы со здоровьем: как сейчас живет Михаил Ефремов

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, известный по роли в фильме «Граница. Таежный роман», с 2020 года отбывает уголовное наказание за ДТП со смертельным исходом. Что известно о состоянии и жизни актера?

Как Михаил Ефремов попал в тюрьму

Ефремов 8 июня 2020 года, находясь в нетрезвом состоянии, сел за руль автомобиля и выехал на Садовое кольцо. На Смоленской площади, он не справился с управлением. Джип артиста свернул на встречную полосу и столкнулся с легковым фургоном, водитель которого Сергей Захаров в результате аварии был госпитализирован. В больнице он скончался.

8 сентября 2020 года суд приговорил Ефремова к восьми годам заключения в колонии общего режима. С него также снискали компенсацию в размере 800 тысяч рублей в пользу семьи погибшего и лишили водительских прав на три года. Позже срок лишения свободы сократился до семи с половиной лет. Актер был зачислен в исправительную колонию № 4 Белгородской области. Срок истекает в 2027 году. В мае прошлого года жена артиста Софья Кругликова заявила, что актер может получить шанс выйти по УДО в марте 2024 года, если суд после рассмотрения прошения одобрит его.

Чем занимается Михаил Ефремов в тюрьме

В колонии, где отбывает наказание актер, три барака: в одном живут те, кто не соблюдает режим, установленный администрацией, во втором — хозобслуга, в третьем — обычные заключенные. В последнем живет и Ефремов. Артист спит в общей спальне на двухъярусной кровати.

Друг Михаила Ефремова актер Иван Охлобыстин рассказал, что артист в колонии работает на швейном производстве, делает молнии для защитных костюмов. Он трудится по восемь часов в день и может получать до пяти тысяч рублей. Также Ефремов принимает активное участие в жизни колонии.

«Участвовал в организации чемпионата по бильярду, по настольному теннису. В характеристике из личного дела сказано: ни единого нарушения, три поощрения», — сообщил NEWS.ru бывший адвокат артиста Петр Хархорин.

Вдобавок Ефремов снимает в колонии документальные фильмы. Его лента «Евангелие от Федора» получила приз за лучший монтаж на всероссийском кинофестивале среди осужденных.

Что известно о проблемах со здоровьем у Ефремова

Иван Охлобыстин регулярно навещает Ефремова. Он считает, что актера нужно освободить по УДО, поскольку в нынешних условиях жизни у него испортилось здоровье.

«Он старается. Но он больной насквозь. Его нужно оттуда забирать. Он давно уже все осознал, сразу осознал. К нему очень хорошо в колонии относятся, и начальство тоже. Но для такого больного человека такой режим — это ужас. У него зубы вот-вот окончательно выпадут, там меловая вода», — рассказал он.

Как заявил Охлобыстин, друзьям и семье Ефремова остается только молиться за него, так как они не могут повлиять на условно-досрочное освобождение. По мнению актера, его друг после тюрьмы сможет вернуться к работе театральным режиссером, однако он не уверен, что Михаил Ефремов будет играть в кино.

Что известно о последнем скандале с Ефремовым

Михаил Ефремов, как сообщает Telegram-канал SHOT, находясь в колонии, получил квартиру покойного дяди — концертмейстера Александра Покровского. По информации источника, артист боролся за право на недвижимость с Алексеем и Натальей Громовыми, ухаживавшими за пенсионером на протяжении 20 лет.

По данным SHOT, Ефремов убедил своего дядю Александра Покровского не писать завещание, пообещав не вступать в наследство. В списке наследуемого имущества, сообщил источник, значатся две квартиры: пятикомнатная на Тверской улице и трехкомнатная на Олимпийском проспекте.

После смерти родственника артист забыл о данном обещании и вступил в права наследства, в итоге Громовым досталась половина трехкомнатной квартиры на Олимпийском проспекте, рассказал SHOT. По другим данным канала, Александр Покровский завещал свою квартиру семье погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова. Однако супруга умершего Сергея Захарова утверждает, что ей ничего не известно о завещании, добавил источник.