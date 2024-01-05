В Сочи закрыли часть горнолыжных трасс

В Сочи часть горнолыжных трасс закрыли из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Отмечается, что накануне было произведено 25 выстрелов для принудительного спуска лавин. Отдыхающих информируют о недопустимости катания вне трасс. Для мониторинга ситуации мобилизованы силы городских служб.

Утром 5 января сообщалось, что в Сочи на фоне сильных ливней и ожидаемого поднятия уровня воды в реках объявлено экстренное предупреждение. В МЧС также предупредили, что в горной зоне возрастает риск схода селей малого объема. В ведомстве рекомендовали людям, которые окажутся в зоне затопления во время паводка, собрать необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие необходимые вещи.