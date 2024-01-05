В Шереметьево предупредили о возможных задержках рейсов

Директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова предупредила о возможных задержках ряда рейсов в воздушной гавани. По ее словам, причиной этому является аномально низкая температура в Москве, сообщает РИА Новости.

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«Возможны задержки в обслуживании пассажиров и авиакомпаний в международном аэропорту Шереметьево в связи с аномально низкой отрицательной температурой воздуха на протяжении более двух суток», — заявила она.

Захаренкова подчеркнула, что аэропорт пока не видит необходимости отменять российские и зарубежные рейсы, уточнив, что время на обслуживание воздушных судов, пассажиров и обработку багажа может быть увеличено.