В театре подтвердили смерть актера из "17 мгновений весны" и "Брата 2"

4 января ушел из жизни легендарный советский и российский актер театра, кино и ТВ Константин Борисович Желдин.

© Российская Газета

Желдин - это Холтофф из "Семнадцати мгновений весны", капитан контрразведки Осипов из "Адъютанта его превосходительства" и московский таксист из второго "Брата".

Всего на экранном счету актера, дебютировавшего в 1960-м ролью барона фон Лемке в "Мичмане Панине", без малого сотня образов. Он снялся в "Майоре "Вихре", "Фронте без флангов", "Мертвых душах" 1984-го (отец Чичикова), "Исаева", "Аритмии", "Ликвидации".

Желдин родился в 1933 году в Москве. В 1961-м окончил Театральное училище имени Щукина. В 1962-1963 годах работал в Театре на Малой Бронной, в 1966-2000-м - актер Театра на Таганке. С 2001 года играл на сцене Московского театра "Около дома Станиславского".