$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

В ростовском поселке проверят мигрантов, призывавших «резать русских»

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что Росгвардия проверит вооружённых мигрантов в посёлке Красный Аксайского района Ростовской области, которые призывали «резать русских». Об этом Хинштейн написал в своём Telegram-канале.

В ростовском поселке проверят мигрантов, призывавших «резать русских»
© РИА Новости

По его словам, Росгвардия также определит, какое именно гражданство находится на руках у мигрантов. При этом в том случае, если сотрудники правоохранительного органа обнаружат приобретённое гражданство, мигрантов могут лишить его.

«Проверить наличие разрешения на хранение и ношение оружия будет не лишним. Мои коллеги из Росгвардии к этой ситуации уже подключились», — рассказал Хинштейн.

Ранее толпа мигрантов в посёлке Красный призвала «резать всех русских, кто старше 7 лет». После этого в посёлок прибыли вооруженные люди.

260
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости