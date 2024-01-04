В ростовском поселке проверят мигрантов, призывавших «резать русских»

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что Росгвардия проверит вооружённых мигрантов в посёлке Красный Аксайского района Ростовской области, которые призывали «резать русских». Об этом Хинштейн написал в своём Telegram-канале.

По его словам, Росгвардия также определит, какое именно гражданство находится на руках у мигрантов. При этом в том случае, если сотрудники правоохранительного органа обнаружат приобретённое гражданство, мигрантов могут лишить его.

«Проверить наличие разрешения на хранение и ношение оружия будет не лишним. Мои коллеги из Росгвардии к этой ситуации уже подключились», — рассказал Хинштейн.