Умерла актриса Флюра Нигматуллина

Ушла из жизни Флюра Нигматуллина, советская и российская актриса и певица, народная артистка Башкортостана, ветеран Салаватского башкирского драмтеатра.

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Артистки не стало на 84-м году, передает сегодня "Башинформ".

Свой творческий путь Флюра Минияровна начала в 1964-м - после окончания Уфимского училища искусств. Среди памятных ее сценических работ - спектакли "Цветущий сад", "В день свадьбы", "Озорная молодость", всего порядка семидесяти образов.

Отмечено, что за период работы в театре Флюра Минияровна сыграла и полтора десятка т.н. "поющих ролей".

"Актриса обладала яркими сценическими данными, поставленным прекрасным голосом, танцевальным мастерством", - сказано в некрологе.