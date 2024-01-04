Челябинская школьница получила в подарок собаку от Путина

Одиннадцатилетняя школьница из Челябинска получила в подарок на Новый год щенка корги от президента РФ Владимира Путина. Ее мечта исполнилась в рамках благотворительной акции «Елка желаний».

В письме Аня написала президенту, что хорошо учится, активно участвует в жизни класса и занимается вокалом. Родители не знали о письме дочери главе государства. О письме Аня рассказала только старшей сестре. Девочка счастлива, что получила такой подарок и уже решила, что назовет щенка Эджином.