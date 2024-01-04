Умер работавший с Высоцким актер Юрий Медведев

Перед Новым годом ушел из жизни советский актер театра, кино и ТВ, клоун и артист пантомимы Юрий Медведев.

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С 1964-го по 1991-й год с перерывом Медведев служил в московском Театре на Таганке, ранее - в Театре-студии МГУ "Наш дом".

Снимался с 1969-го: "Мистерия-Буфф" по Маяковскому, "Семейное счастье" по Льву Толстому - с Тереховой и Каюровым, "Единственная" Хейфица - с Высоцким, Золотухиным, Прокловой.

Медведев родился 31 октября 1941 года. Окончил отделение клоунады, речевых и музыкально-эксцентрических жанров цирка и эстрады Государственного училище циркового и эстрадного искусства в 1966-м и высшие режиссерские курсы ГИТИС в 1975-м. В 1991-м с семьей эмигрировал в США.