В Белгороде озвучили решение по работе торговых центров
Власти Белгорода приняли решение о продлении до конца пятницы, 5 января, приостановки работы всех крупных торговых центров города. Об этом заявил мэр Белгорода Валентин Демидов Telegram-канале.
В частности, речь идет о торговых центрах «Рио», «Мега гринн» и многофункциональном торгово-развлекательном комплексе «Сити Молл “Белгородский”».
Как уточняется, мера принята в связи с угрозой обстрелов со стороны украинской армии. Также отмечается, что дальнейшие решения будут приниматься исходя из оперативной обстановки.
О приостановке работы крупных торговых центров Белгорода 3 и 4 января было объявлено во вторник.
Удар со стороны Вооруженных сил Украины по Белгороду был нанесен днем 30 декабря. По информации Минобороны РФ, они использовали ракеты «Ольха» с кассетной боевой частью и чешскую РСЗО Vampire. Средствам ПВО удалось перехватить большинство снарядов, однако несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Жертвами атаки стали 25 человек, из которых пятеро — дети. Свыше 100 мирных жителей получили ранения.