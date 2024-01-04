В Белгороде озвучили решение по работе торговых центров

Власти Белгорода приняли решение о продлении до конца пятницы, 5 января, приостановки работы всех крупных торговых центров города. Об этом заявил мэр Белгорода Валентин Демидов Telegram-канале.

В частности, речь идет о торговых центрах «Рио», «Мега гринн» и многофункциональном торгово-развлекательном комплексе «Сити Молл “Белгородский”».

Как уточняется, мера принята в связи с угрозой обстрелов со стороны украинской армии. Также отмечается, что дальнейшие решения будут приниматься исходя из оперативной обстановки.

О приостановке работы крупных торговых центров Белгорода 3 и 4 января было объявлено во вторник.