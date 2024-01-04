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Машков вручил десять удостоверений доверенным лицам Путина на выборах

В Центральном избирательном штабе, расположенном в Гостином дворе, состоялось вручение удостоверений десяти доверенным лицам Владимира Путина, выдвинувшегося кандидатом на президентских выборах. Удостоверения вручил сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Владимир Машков.

Машков вручил десять удостоверений доверенным лицам Путина на выборах
© РИА Новости

«Наш кандидат — действующий президент Российской Федерации, много передвигается по стране, по регионам, общается с людьми. И в этом плотном и интенсивном графике, конечно, невозможно со всеми встретиться», — рассказал он.

Как отметил Машков, поэтому и создан институт доверенных лиц.

«Поэтому и существуют доверенные лица, которым делегирована такая важная миссия — вести прямой диалог с гражданами нашей страны от имени нашего кандидата», — цитирует его ТАСС.

Удостоверения были, в частности, вручены главному трансплантологу Минздрава России Сергею Готье, лётчику-космонавту, исполнительному директору «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергею Крикалеву, артисту балета Сергею Полунину и другим.

По данным на 30 декабря, по всей России было собрано более 500 тыс. подписей в поддержку самовыдвижения российского лидера Владимира Путина на президентских выборах 2024 года.

Владимир Машков заявил, что подписи в поддержку Путина ставят те, кто переживает за страну.

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