В Малом театре рассказали, когда выпишут из больницы Соломина

Народный артист СССР Юрий Соломин, госпитализированный в ноябре после потери сознания, пока остается в больнице, сообщила директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова. По ее словам, которые приводит ТАСС, мужчина перенес инсульт в легкой форме.

Состояние стабильное, планируем по окончании праздников выписку, — сказала собеседница агентства.

В конце декабря Михайлова рассказала, что госпитализированный актер проведет новогодние праздники в больнице. По ее словам, на всякий случай было решено оставить Соломина под наблюдением врачей. Она также заявила, что состояние артиста стабилизировано.

Артиста экстренно госпитализировали 6 ноября после потери сознания, с тех пор он остается под наблюдением врачей. Соломин упал в обморок во дворе жилого дома, прибывшие на место врачи решили немедленно доставить его в больницу, медики диагностировали у артиста инсульт.