Мигранты назвали главные минусы жизни в России

В число главных минусов проживания в России мигранты включили длинные очереди на регистрации, неуважительное отношение со стороны россиян, платные медицинские услуги до получения гражданства РФ и тяжелые климатические условия. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

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При этом опрошенные иностранцы признаются, что сталкивались с неуважительным отношением к себе в основном со стороны незнакомых россиян в общественном транспорте или на улице. Найти общий язык с уже знакомыми людьми было для мигрантов гораздо легче. Один из респондентов отметил, что его удивило непонимание россиян, почему он не отправляется в зону боевых действий на Украине.

В свою очередь, мигрантка из Красноярска среди главных неудобств жизни в России выделила тот факт, что холодная погода в ее регионе длится 8-9 месяцев в году, а морозы порой достигают отметки в минус 45 градусов Цельсия. На этом фоне можно легко заболеть, но получить бесплатные медицинские услуги можно лишь после получения российского гражданства. В то же время другая респондентка отметила не лучшее качество местной кухни.