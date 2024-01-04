Умер звезда КВН Агафонов: что рассказал Запашный, чем был известен юморист
Лидер нескольких команд КВН Станислав Агафонов, известный как Агафон, скончался в возрасте 40 лет. Что рассказал об этом артист Эдгард Запашный, как он связан с юмористом, чем запомнился зрителю Агафонов?
Что рассказал Запашный об Агафонове
Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в своем Telegram-канале сообщил о смерти иркутского игрока КВН Станислава Агафонова.
«[Скончался] один из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН, в том числе „Сборной Большого Московского цирка“!» — рассказал Запашный.
Дрессировщик отметил, что ему было приятно работать с Агафоновым.
От чего умер звезда КВН Агафонов
О смерти Станислава Агафонова, известного игрока КВН, стало известно 3 января. На его странице во «ВКонтакте» выражают соболезнования поклонники: «Очень жаль, царствие небесное», «Помним, любим, скорбим. Вечная память».
Соболезнования также выразила команда КВН «Заполярье» из Мурманска, команда «Иркутские декабристы», лига «КВН на Волге» и бывший депутат Госдумы Алексей Веллер.
Источники не сообщают о причинах смерти Агафонова. На последней записи во «ВКонтакте», опубликованной за полчаса до Нового года, звучит его голос.
Кем был Станислав Агафонов
«Агафон внес огромный и неоценимый вклад в становление и развитие КВН-движения в Мурманске. Мы начали сотрудничать в уже далеком 2015 году. Стас помогал создавать Мурманскую лигу КВН и потом многие годы (несмотря на свою занятость) оставался ее бессменным главным редактором», — написал во «ВКонтакте» Алексей Веллер.
Депутат Госдумы из Элисты Сангаджи Тарбаев написал, что новость о смерти Станислава «застала врасплох все движение КВН».
Уроженец Братска, Агафонов в молодости переехал в Иркутск и большую часть жизни занимался там развитием КВН. Он работал с несколькими командами — «Байкал», «Урал», «Молодость». Самым известным его проектом стала команда женской сборной «Раисы». Женская команда КВН использовала большое количество реквизита, музыки, трюков и текстовых шуток и в 2018 году стала чемпионом Высшей лиги КВН. Кроме того, в 2019 году он начал работать с командой «Сборная Снежногорска».
Стас Агафонов также стал финалистом шоу «Comedy Баттл», где выиграл 500 тыс. рублей.
Агафонов был женат на участнице коллектива «Раисы» Анастасии Жуковой. У юмориста остались сыновья Захар и Лука.
Снимался ли Агафонов в кино
Станислав Агафонов появился на телеэкранах в 2021 году, когда был снят ситком «По колено». После двух сезонов по 10 серий сериал был возрожден в 2023 году. В сериале Агафонов играет неунывающего соседа главного героя по съемной квартире. Судя по комментариям на кинопорталах, зрители высоко оценили его актерскую игру.