Священник рассказал, как правильно проводить рождественский сочельник

В канун Рождества Христова большое количество православных верующих собираются в храмах на праздничное богослужение. О том, как правильно подготовиться к этому, рассказал священник храма святителя Петра митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко.

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— Накануне положен особо строгий пост, когда не едят до (первой — прим. «ВМ») звезды. Правда, эта традиция соблюдается, когда Сочельник выпадает на будний день, а не на субботу и на воскресенье, — предупредил священник.

В Москве посетить рождественские службы можно в соборе Христа Спасителя. Богослужение начнется 6 января в 23:00. Службы также пройдут в Новодевичьем монастыре, Успенском соборе Крутицкого Патриаршего подворья, храме Вознесения Христова в Сокольниках, передают «Известия».

25 декабря западные христиане уже отметили Рождество. Этот праздник состоит из пяти дней предпразднества (с 20 по 24 декабря) и шести дней постпразднества. В канун, или в день навечерия праздника (24 декабря) соблюдается особо строгий пост, получивший название Сочельник.