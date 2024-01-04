Нобелевский лауреат дад совет молодым людям, которые выбирают профессию

Находящимся в поиске профессии молодым гражданам не стоит браться за изучение естественных наук, технических дисциплин и математики. Об этом заявил лауреат Нобелевской премии, специалист по рынку труда, профессор Лондонской школы экономики Кристофер Писсаридес, передает Bloomberg.

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По его словам, в дальнейшем «эмпатические» и творческие навыки будут более значимыми. Они, как указал специалист, помогут процветать в мире доминирования искусственного интеллекта.

Писсаридес отметил, что многие работающие люди начнут активно продвигать искусственный интеллект, который будет работать в будущем за них самих. Он подчеркнул, что это касается работников, занятых в определенных сферах ИТ. Так, эти граждане посеют «семена саморазрушения», предупредил эксперт.