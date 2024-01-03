Скончался автор и худрук команд КВН Станислав Агафонов

Автор и художественный руководитель команд КВН Станислав Агафонов скончался в возрасте 40 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгар Запашный.

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Запашный не уточнил причину смерти Агафонова, отметив, что он был «одним из самых титулованных авторов и художественных руководителей» сразу нескольких команд КВН, в том числе и «Сборная Большого Московского цирка».

Агафонов родился 1 марта 1983 года в Братске Иркутской области. Участвовал в Высшей лиге КВН в составе команды «Байкал», чемпион Высшей лиги КВН как худрук команды «Раисы». Сотрудничал с командами «Союз», «Сборная Снежногорска», «Молодость», «Морская академия», «Театр уральского зрителя» и другими. Работал редактором Премьер-лиги КВН.