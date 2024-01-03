В российской гимназии объяснили, почему школьники надели женские платья

У нас в школе спектакль был посвящен популярным фильмам. Мальчики, которые выступили в платьях, по сюжету телепортировались и оказались на девчачьей вечеринке. Это была отсылка к комедии «В джазе только девушки». Все смеялись, когда они вышли на сцену. И никто не считал это пропагандой, этого не чувствовалось, всем просто хотелось повеселиться, — рассказала школьница.