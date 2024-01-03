В России согласились с Маском по одному вопросу

«Снижение рождаемости идет всюду, и нет никаких признаков, что оно остановится на уровне простого замещения поколений», — сказал Синельников, отметив, что на сегодня не существует признаков повышения рождаемости в будущем «хотя бы до уровня простого замещения поколений».