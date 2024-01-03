Умер актер из "Глухаря" Петр Черняев

3 января ушел из жизни Петр Черняев, российский актер кино и ТВ, сценарист и продюсер.

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На счету артиста - более 140 пунктов. Он снялся в "Адвокате", "Солдатах", "Молодом Волкодаве", "Универе", "Ранетках", "Следе", "Глухаре", "Интернах", "Стране ОЗ", "Склифосовском", "Проекте "Анна Николаевна". Последней работой актера стала военная драма по Бушкову "Танки брода не ищут", премьера которой запланирована на этот год.

Черняев родился в 1953 году. Окончил сценарно-киноведческий факультет ВГИКа в 1978-м. Работал в киноредакции издательства "Искусство", редакции журнала "Советский экран", был главным редактором молодежной редакции "Советского экрана".

Как сценарист работал, в том числе, для программы "Понять. Простить". Сопродюсер фильмов "Санжира", "Сундук предков", "Сезон туманов", других.