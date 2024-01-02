Поплавская сравнила с обезьяной сжегшую паспорт девушку-блогера

Огромное множество таких идиотов, живущих в тиктоках, накачивающих губы, кривляющихся и сжигающих паспорта. Потом извиняются, просят поставить в угол и отпустить. Все это последствия ЕГЭ. Когда детей не учат, а натаскивают выбирать правильные ответы, как дрессированных обезьянок. Когда везде насаждали английский язык и американские ценности. В результате мы получаем общество таких полудурков, обезьян со смартфонами. Не идентифицирующих себя с Россией. ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО! — считает Поплавская.