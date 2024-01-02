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В небе над Московской областью во вторник можно было наблюдать эффект гало

Это вторичное свечение вокруг Солнца, обычно в форме круга или дуги. Его еще называют «три Солнца».

Эффект гало появился в небе над Подмосковьем
© Соцсети

Эффект гало возникает в результате скопления в перистых облаках в верхних слоях тропосферы ледяных кристаллов.

Отражаемый и преломляемый этими кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу, отмечает РИА Новости.

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В Московском регионе, а также в нескольких областях Центральной России в связи с сильными морозами объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, холодная погода со среднесуточной температурой на 7-12 градусов ниже климатической нормы, продержится до 5 января. К Рождеству морозы ослабнут и пойдет снег.

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