Эффект гало появился в небе над Подмосковьем

В небе над Московской областью во вторник можно было наблюдать эффект гало
Это вторичное свечение вокруг Солнца, обычно в форме круга или дуги. Его еще называют «три Солнца».
Эффект гало возникает в результате скопления в перистых облаках в верхних слоях тропосферы ледяных кристаллов.
Отражаемый и преломляемый этими кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу, отмечает РИА Новости.
В Московском регионе, а также в нескольких областях Центральной России в связи с сильными морозами объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, холодная погода со среднесуточной температурой на 7-12 градусов ниже климатической нормы, продержится до 5 января. К Рождеству морозы ослабнут и пойдет снег.