Эффект гало появился в небе над Подмосковьем

Это вторичное свечение вокруг Солнца, обычно в форме круга или дуги. Его еще называют «три Солнца».

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Эффект гало возникает в результате скопления в перистых облаках в верхних слоях тропосферы ледяных кристаллов.

Отражаемый и преломляемый этими кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу, отмечает РИА Новости.