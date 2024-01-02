Глава МЧС России исполнил желания детей в рамках «Елки желаний»

Глава МЧС России Александр Куренков исполнил желания детей из трёх регионов в рамках всероссийской новогодней акции «Ёлка желаний».

«При моём личном участии исполнены мечты трёх деток, но в центральном аппарате и во всех регионах сотрудники ведомства подключились к акции на разных уровнях, от региональных правительств до самостоятельного проведения, и осуществили желания более 100 детей», — отметил Куренков.

По его словам, для семилетнего Паши Ракчеева и его мамы провели экскурсию по специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров №32 Главного управления МЧС России по городу Москве. Также для погружения ребёнка в атмосферу пожарной охраны на него надели специальную одежду, смоделировали учебный вызов и продемонстрировали работу специалистов, в том числе показав работу автолестницы.

Куренков также исполнил мечту 12-летнего Кирилла Чередова из города Мариинска Кемеровской области, который мечтал о боксёрской экипировке. Подарок от министра мальчику вручили в Главном управлении МЧС России по Кемеровской области. Мальчик экипировался в боевую одежду огнеборца и в составе отделения выехал на условное происшествие. Также в спортивном комплексе с мальчиком провёл тренировку мастер спорта по боксу Александр Черепанов.