Сальдо заявил о природных странностях после разрушения Каховской ГЭС

Власти Херсонской области замечают, что после разрушения Каховской гидроэлектростанции начали происходить необычные природные явления, заявил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо. В частности, изменилась соленость Азовского моря и увеличилась популяция медуз. При этом глава области добавил, что экспертных оценок пока что не публиковалось.

Насколько мне известно, экспертных подтверждений изменения микроклимата на Азовском побережье после исчезновения Каховского водохранилища пока не публиковалось. Однако в этом году в херсонском Приазовье на практике отмечены необычные природные явления: колебания уровня Азовского моря и изменение его солености, частые особо сильные ветра, увеличение популяции медуз и прочее, — заявил Сальдо.

Насколько связано происходящее с катастрофой на Каховской ГЭС, предстоит выяснить ученым, добавил он. В ситуации с оценкой ущерба от подрыва этого объекта региональные власти действуют совместно с федеральными, и их выводы совпадают, добавил губернатор.