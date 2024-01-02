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Сальдо заявил о природных странностях после разрушения Каховской ГЭС

Власти Херсонской области замечают, что после разрушения Каховской гидроэлектростанции начали происходить необычные природные явления, заявил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо. В частности, изменилась соленость Азовского моря и увеличилась популяция медуз. При этом глава области добавил, что экспертных оценок пока что не публиковалось.

Сальдо заявил о природных странностях после разрушения Каховской ГЭС
© ТАСС

Насколько мне известно, экспертных подтверждений изменения микроклимата на Азовском побережье после исчезновения Каховского водохранилища пока не публиковалось. Однако в этом году в херсонском Приазовье на практике отмечены необычные природные явления: колебания уровня Азовского моря и изменение его солености, частые особо сильные ветра, увеличение популяции медуз и прочее, — заявил Сальдо.

Насколько связано происходящее с катастрофой на Каховской ГЭС, предстоит выяснить ученым, добавил он. В ситуации с оценкой ущерба от подрыва этого объекта региональные власти действуют совместно с федеральными, и их выводы совпадают, добавил губернатор.

Ранее гидроэнергетик Виктор Елистратов заявил, что восстановление Каховской ГЭС — сложная задача, на решение которой может потребоваться несколько лет. По его словам, электростанция получила колоссальные повреждения — практически полностью уничтожены ее наземная и надводная составляющие.