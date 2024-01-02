Жителей Чувашии предупредили об опасной погоде
Первая неделя января ознаменуется для жителей республики аномально холодной погодой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
«Со 2 по 6 января ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7° и более ниже климатической нормы (норма 9... 10°)», отмечают сотрудник ведомства со ссылкой на Чувашский ЦГМС.
В связи с неблагоприятными погодными условиями объявлен «оранжевый» уровень опасности. В период холодов вырастет риск аварий на системах ЖКХ и нарушений электроснабжения, вероятность ДТП и затруднений движения транспорта, а также переохлаждения среди населения. Жителей просят быть осторожными и соблюдать требования безопасности.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что холода также придут в другие регионы Приволжья. Понижение температуры воздуха ожидается в Пермском крае и Удмуртии.