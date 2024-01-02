Жителей Чувашии предупредили об опасной погоде

Первая неделя января ознаменуется для жителей республики аномально холодной погодой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

© ФедералПресс

«Со 2 по 6 января ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7° и более ниже климатической нормы (норма 9... 10°)», отмечают сотрудник ведомства со ссылкой на Чувашский ЦГМС.

В связи с неблагоприятными погодными условиями объявлен «оранжевый» уровень опасности. В период холодов вырастет риск аварий на системах ЖКХ и нарушений электроснабжения, вероятность ДТП и затруднений движения транспорта, а также переохлаждения среди населения. Жителей просят быть осторожными и соблюдать требования безопасности.